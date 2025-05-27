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Синнер высоко оценил непростую победу над Риндеркнешем на старте «Ролан Гаррос» — 2025

Синнер высоко оценил непростую победу над Риндеркнешем на старте «Ролан Гаррос» — 2025
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил свой старт на «Ролан Гаррос» — 2025.

В матче первого круга Синнер (1) со счётом 6:4, 6:3, 7:5 одолел 75-ю ракетку мира из Франции Артура Риндеркнеша. В третьем сете Синнер уступал со счётом 0:4, но сумел отыграться.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 21:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
4 		3 5
             
Артур Риндеркнеш
75
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

«Первый матч никогда не бывает лёгким, я доволен тем, как справился с ситуацией. То, что я смог так вернуться, очень много значит для меня. Я уже сталкивался с ним и знал, что это будет непросто.

Я думаю о себе, когда мне трудно, а в третьем сете он сыграл фантастически. Было важно сделать первый брейк, я набирал уверенность очко за очком, и он начал ошибаться. У меня был правильный настрой, и я доволен тем, как себя вёл», — сказал Синнер в интервью на корте.

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