Синнер высоко оценил непростую победу над Риндеркнешем на старте «Ролан Гаррос» — 2025

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил свой старт на «Ролан Гаррос» — 2025.

В матче первого круга Синнер (1) со счётом 6:4, 6:3, 7:5 одолел 75-ю ракетку мира из Франции Артура Риндеркнеша. В третьем сете Синнер уступал со счётом 0:4, но сумел отыграться.

«Первый матч никогда не бывает лёгким, я доволен тем, как справился с ситуацией. То, что я смог так вернуться, очень много значит для меня. Я уже сталкивался с ним и знал, что это будет непросто.

Я думаю о себе, когда мне трудно, а в третьем сете он сыграл фантастически. Было важно сделать первый брейк, я набирал уверенность очко за очком, и он начал ошибаться. У меня был правильный настрой, и я доволен тем, как себя вёл», — сказал Синнер в интервью на корте.