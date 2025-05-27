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Янник Синнер произнёс трогательную речь о церемонии в честь Надаля на «Ролан Гаррос»

Янник Синнер произнёс трогательную речь о церемонии в честь Надаля на «Ролан Гаррос»
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил масштабную церемонию чествования Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос», которая прошла 25 мая. На ней Надаль, завершивший карьеру, простился с турниром, который выиграл рекордные 14 раз.

«Мы все знаем, насколько он был особенным игроком, но он также замечательный человек: он никогда не менялся, несмотря на такой успех, у него прекрасная семья, теперь у него впереди новая глава.

Это самое малое (говорит про отпечаток ноги Надаля, который организаторы турнира навсегда поместили на главном корте. – Прим. «Чемпионата»), что он мог сделать, чтобы оставить свой след на этом корте, он выиграл этот турнир 14 раз, и нам всем повезло, что мы смогли наблюдать за этим моментом. Он является образцом для подражания для всех нас, потому, как ведёт себя на корте и за его пределами», — сказал Синнер в интервью на корте после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».

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