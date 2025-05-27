Только пять теннисисток стартовали лучше Швёнтек в истории турниров «Большого шлема»

Лишь у пяти теннисисток в Открытую эру был лучший результат в первых кругах одиночных разрядов турниров «Большого шлема», чем у польской теннисистки Иги Швёнтек (24 победы и одно поражение) после её первых 25 выступлений на мэйджорах, сообщает OptaAce в социальной сети X.

Больше побед было только у Билли Джин Кинг, Крис Эверт, Ивонн Гулагонг, Моники Селеш и Серены Уильямс (у всех пятерых — по 25 побед из 25).

На старте «Ролан Гаррос» — 2025 Ига Швёнтек обыграла Ребекку Шрамкову со счётом 6:3, 6:3. Далее Швёнтек встретится с британкой Эммой Радукану.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.