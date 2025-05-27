Надаль отреагировал на установленную в честь него табличку на центральном корте «РГ»

14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль опубликовал пост, где поблагодарил турнир «Большого шлема» за то, что организаторы Открытого чемпионата Франции установили табличку в честь испанца с его следом, который теперь навсегда останется на центральном корте «Ролан Гаррос» имени Филиппа Шатрье.

«Спасибо, Франция, спасибо, Париж!» — написал Надаль на своей странице в соцсетях, прикрепив фото таблички.

Фото: Страница Рафаэля Надаля в социальной сети

Рафаэль Надаль — рекордсмен по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. В течение своей профессиональной карьеры он выиграл 92 титула, включая 22 победы на турнирах «Большого шлема». Также дважды он становился олимпийским чемпионом, завоевав золото в одиночных и парных разрядах на Олимпийских играх в Пекине-2008 и Рио-де-Жанейро-2016.