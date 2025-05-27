Рублёв – о «Ролан Гаррос»: это будет наш последний турнир с Сафиным в пробном периоде
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о сотрудничестве с Маратом Сафиным.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 15:00 МСК
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
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Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
— Вы месяц работаете с Маратом Сафиным. Что вас удивило в работе с ним?
— Ничего не удивило, я давно знаю Марата, знаю, как он работает и общается. Мне нравится, что происходит, что он говорит. Это будет наш последний турнир в пробном периоде, посмотрим, что будет дальше, — сказал Рублёв на пресс-конференции, посвящённой старту «Ролан Гаррос» — 2025.
Андрей Рублёв тренируется под руководством Марата Сафина в период грунтового сезона-2025.
В первом круге «Ролан Гаррос» соперником Рублёва будет представитель ЮАР Ллойд Джордж Харрис.
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