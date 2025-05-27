Мирра Андреева — Кристина Букша: онлайн-трансляция первого круга «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 27 мая, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках третьего игрового дня состоится матч шестой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой и испанки Кристины Букши, занимающей 98-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это первый очный матч теннисисток. Ранее они не проводили личных встреч.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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