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Мирра Андреева — Кристина Букша: онлайн-трансляция первого круга «Ролан Гаррос» — 2025

Мирра Андреева — Кристина Букша: онлайн-трансляция первого круга «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 27 мая, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках третьего игрового дня состоится матч шестой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой и испанки Кристины Букши, занимающей 98-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Кристина Букша
98
Испания
Кристина Букша
К. Букша

Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это первый очный матч теннисисток. Ранее они не проводили личных встреч.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Мирра Андреева показала, как восстанавливается после матчей

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