«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание третьего игрового дня
Сегодня, 27 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) пройдёт третий игровой день «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга Открытого чемпионата Франции.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Первый круг, мужчины. Частичное расписание 27 мая (время московское)
- 12:00. Алекс де Минор (Австралия) — Ласло Джере (Сербия).
- 12:00. Даниил Медведев (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания).
- 12:00. Александр Шевченко (Казахстан) — Душан Лайович (Сербия).
- 13:30. Александр Бублик (Казахстан) — Джеймс Дакворт (Австралия).
- 13:30. Александр Зверев (Германия) — Лёнер Тьен (США).
- 15:00. Андрей Рублёв (Россия) — Ллойд Харрис (ЮАР).
- 16:00. Маккензи Макдональд (США) — Новак Джокович (Сербия).
- 17:00. Хуберт Хуркач (Польша) — Жоао Фонсека (Бразилия).
- 17:00. Маттия Белуччи (Италия) — Джек Дрейпер (Великобритания).
- 21:15. Гаэль Монфис (Франция) — Уго Дельен (Боливия).
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