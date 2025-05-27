«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание третьего игрового дня

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Сегодня, 27 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) пройдёт третий игровой день «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Первый круг, мужчины. Частичное расписание 27 мая (время московское)