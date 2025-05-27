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Даниил Медведев — Кэмерон Норри: онлайн-трансляция первого круга «Ролан Гаррос» — 2025

Даниил Медведев — Кэмерон Норри: онлайн-трансляция первого круга «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 27 мая, продолжится розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч 12-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева и британца Кэмерона Норри, занимающего 81-ю строчку мирового рейтинга ATP.

Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:00 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Счёт личных встреч 4-0 в пользу Медведева. Он выигрывал у Норри на харде в Шанхае-2019 (6:3, 6:1), в Лос-Кабосе-2022 (7:5, 6:0) и в Майами-2024 (7:5, 6:1), а также совсем недавно, 9 мая этого года, победил его на грунте в Риме — 6:4, 6:2.

«Ролан Гаррос» проводится с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

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