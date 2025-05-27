Даниил Медведев — Кэмерон Норри: где смотреть, во сколько матч 1-го круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 27 мая, продолжится розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч 12-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева и британца Кэмерона Норри, занимающего 81-ю строчку мирового рейтинга ATP. Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:00 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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81
Кэмерон Норри
К. Норри
В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».
«Ролан Гаррос» проводится с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.
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