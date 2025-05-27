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Мирра Андреева — Кристина Букша: где смотреть, во сколько матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 27 мая, продолжатся матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках третьего игрового дня состоится матч между шестой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и испанкой Кристиной Букшей, занимающей 98-ю строчку мирового рейтинга WTA. Начало встречи запланировано на 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Кристина Букша, которая начнётся не ранее 12:00 мск.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.