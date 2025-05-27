Рыбакина рассказала о трудностях, которые ей создала Риера в матче первого круга «РГ»-2025
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об игре своей первой соперницы на «Ролан Гаррос» — 2025 аргентинки Хулии Риеры (6:1, 4:6, 6:4), занимающей 202-ю строчку рейтинга WTA.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 12:10 МСК
11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|4
|6
|
|6
|4
202
Хулия Риера
Х. Риера
«Я смотрела её матчи и обсуждала это с моей командой. Она играет хорошо, очень разнообразно. Она использовала много резаных ударов и топ-спинов с форхенда. Моя подача не помогла мне во втором сете, но я думаю, что в целом она очень хорошо сыграла своими резаными. Кроме того, меня беспокоил тот факт, что она постоянно меняла мою скорость», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина сыграет с американской теннисисткой 17-летней Ивой Йович.
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