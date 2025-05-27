Рыбакина рассказала о трудностях, которые ей создала Риера в матче первого круга «РГ»-2025

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об игре своей первой соперницы на «Ролан Гаррос» — 2025 аргентинки Хулии Риеры (6:1, 4:6, 6:4), занимающей 202-ю строчку рейтинга WTA.

«Я смотрела её матчи и обсуждала это с моей командой. Она играет хорошо, очень разнообразно. Она использовала много резаных ударов и топ-спинов с форхенда. Моя подача не помогла мне во втором сете, но я думаю, что в целом она очень хорошо сыграла своими резаными. Кроме того, меня беспокоил тот факт, что она постоянно меняла мою скорость», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина сыграет с американской теннисисткой 17-летней Ивой Йович.