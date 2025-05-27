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Андрей Рублёв — Ллойд Харрис: где смотреть, во сколько матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

Андрей Рублёв — Ллойд Харрис: где смотреть, во сколько матч 1-го круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 27 мая, продолжится розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва и южноафриканца Ллойда Харриса, занимающего 223-ю строчку мирового рейтинга ATP. Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 15:00 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ллойд Джордж Харрис
227
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» проводится с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

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