Макдональд — Джокович: где смотреть, во сколько матч первого круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 27 мая, продолжится розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч 98-й ракетки мира американского теннисиста Маккензи Макдональда и серба Новака Джоковича, занимающего шестую строчку мирового рейтинга ATP. Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» проводится с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.