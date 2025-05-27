Андрей Рублёв — Ллойд Харрис: онлайн-трансляция первого круга «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 27 мая, продолжится розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва и южноафриканца Ллойда Харриса, занимающего 223-ю строчку мирового рейтинга ATP.
Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёва и Харриса.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 15:00 МСК
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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227
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Рублёв ведёт 2-0 по личным встречам. Он разгромил Харриса на харде в финале Аделаиды-2020 (6:3, 6:0), а затем выиграл на траве во втором круге Уимблдона-2021 (6:1, 6:2, 7:5).
«Ролан Гаррос» проводится с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.
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