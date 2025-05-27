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«У вас лучший вратарь. Поздравляю». Синнер — о Доннарумме, посетившем его матч на «РГ»

«У вас лучший вратарь. Поздравляю». Синнер — о Доннарумме, посетившем его матч на «РГ»
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к итальянскому вратарю «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме, который посетил его матч первого круга на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я хочу поблагодарить вас всех, но особенно этого парня, Джиджио. Спасибо, что пришёл. У вас, ребята (парижан), лучший вратарь. Поздравляю», — приводит слова Синнера RMC Sport.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Янник Синнер одолел француза Артура Риндеркнеша со счётом 6:4, 6:3, 7:5. Во втором раунде итальянец встретится ещё с одним французом, 38-летним Ришаром Гаске.

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