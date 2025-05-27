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Фанат «Милана» Янник Синнер ответил, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Фанат «Милана» Янник Синнер ответил, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своих предпочтениях в финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и миланским «Интером».

«Почему вы ставите меня в такую ​​ситуацию? Мы с Джиджио (Доннаруммой, вратарём «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата») дружим уже давно. У нас есть свои приоритеты. У него будет один из важнейших матчей в жизни.

Кого буду поддерживать? Не хочу ничего говорить, потому что не хочу ставить никого в затруднительное положение. Я фанат «Милана», но для меня как итальянца будет здорово, если победит итальянская команда. Но если выиграет Джиджио, я буду счастлив. Надеюсь, будет отличный матч», — приводит слова Синнера RMC Sport.

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