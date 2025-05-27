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Новак Джокович — о 100-м титуле: поблагодарил Рууда за то, что дал шанс победить в Женеве

Новак Джокович — о 100-м титуле: поблагодарил Рууда за то, что дал шанс победить в Женеве
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём 100-м титуле на турнирах ATP, завоёванном на прошлой неделе в Женеве (Швейцария).

«Мне были нужны победы, особенно на этом покрытии. Игра на грунте на ранних турнирах для меня не самая естественная. Я тот тип игрока, которому нужно больше матчей перед такими турнирами, как этот. Поэтому я и поехал в Женеву. Рууд не поехал – он доминировал там последние три года – так что я поблагодарил его за то, что он дал мне шанс победить. Конечно, сейчас я чувствую себя совсем иначе, чем две недели назад. Когда проигрываешь пару матчей, начинаешь сомневаться в себе, и в таком ментальном состоянии не хочется ехать на «Ролан Гаррос», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Норвежский теннисист Каспер Рууд трижды становился победителем грунтового турнира в Женеве (2021, 2022, 2024). Перед началом соревнований в Швейцарии норвежец отказался от участия.

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