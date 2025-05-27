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«Вы будете болеть за него, это нормально». Синнер — о сопернике по второму кругу «РГ»-2025

«Вы будете болеть за него, это нормально». Синнер — о сопернике по второму кругу «РГ»-2025
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём предстоящем матче второго круга на «Ролан Гаррос» — 2025.

Синнер сыграет с 38-летним французом Ришаром Гаске, для которого нынешний Открытый чемпионат Франции является последним турниром в карьере.

«Следующий матч будет особенным. Гаске — игрок, который многое отдал [теннису], и я счастлив разделить с ним корт. Я знаю, что вы будете болеть за него, это нормально», — сказал Синнер в интервью на корте.

Напомним, в матче первого круга Синнер со счётом 6:4, 6:3, 7:5 одолел 75-ю ракетку мира из Франции Артура Риндеркнеша.

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