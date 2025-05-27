Шарапова — о «Ролан Гаррос»: скучаю по поту, загару и возможности есть круассаны

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова назвала три вещи, по которым скучает на «Ролан Гаррос». Россиянка дважды выигрывала титул на Открытом чемпионате Франции — в 2012 и 2014 годах.

«Скучаю по поту, по загару и по возможности есть все круассаны, которые захочу», — написала Шарапова на личной странице в соцсетях.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.