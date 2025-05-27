Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шарапова — о «Ролан Гаррос»: скучаю по поту, загару и возможности есть круассаны

Шарапова — о «Ролан Гаррос»: скучаю по поту, загару и возможности есть круассаны
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова назвала три вещи, по которым скучает на «Ролан Гаррос». Россиянка дважды выигрывала титул на Открытом чемпионате Франции — в 2012 и 2014 годах.

«Скучаю по поту, по загару и по возможности есть все круассаны, которые захочу», — написала Шарапова на личной странице в соцсетях.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

Материалы по теме
«Так трогательно». Мария Шарапова оценила церемонию чествования Надаля на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android