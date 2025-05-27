Новак Джокович — о линейных судьях на «РГ»: сам я, скорее, за новые технологии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался об отсутствии электронного судейства на «Ролан Гаррос» — 2025. В этом году на грунтовых турнирах внедряется автоматизированная система определения аута.

«Я понимаю тех, кто предпочитает традиционный вариант, но сам я, скорее, за новые технологии. Они точнее, экономят время и сокращают количество людей на корте – что особенно важно на небольших аренах. Думаю, игрокам придётся с этим сталкиваться всё чаще», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Открытый чемпионат Франции — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос» Джокович в первом круге встретится с американцем Маккензи Макдональдом.