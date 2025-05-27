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Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос» — 2025?

Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос» — 2025?
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В воскресенье, 25 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) стартовал Открытый чемпионат Франции. В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос» — 2025?»

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева в пяти сетах — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Отметим, что из действующих игроков на Открытом чемпионате Франции побеждали только два теннисиста — Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Джокович выигрывал «Ролан Гаррос» трижды — в 2016, 2021 и 2023 годах.

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Комментарии
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