Мирра Андреева — Кристина Букша: россиянка в первом сете совершила камбэк, уступая 0:3
Поделиться
В эти минуты в рамках женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2025 проходит матч между шестой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и испанкой Кристиной Букшей, занимающей 98-ю строчку мирового рейтинга WTA. Первый сет закончился победой россиянки со счётом 6:4. Она проигрывала по ходу партии 0:3.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
98
Кристина Букша
К. Букша
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Кристина Букша.
Испанская и российская теннисистки впервые встречаются на турнирах уровня WTA.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
Комментарии
- 27 мая 2025
-
13:33
-
13:32
-
13:21
-
13:04
-
12:59
-
12:56
-
12:50
-
12:31
-
12:05
-
11:30
-
11:28
-
11:26
-
11:16
-
11:12
-
10:40
-
10:28
-
10:14
-
10:10
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
08:54
-
08:30
-
04:57
-
01:59
-
01:29
-
01:05
-
00:56
-
00:55
-
00:43
-
00:36