Мирра Андреева — Кристина Букша: россиянка в первом сете совершила камбэк, уступая 0:3

В эти минуты в рамках женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2025 проходит матч между шестой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и испанкой Кристиной Букшей, занимающей 98-ю строчку мирового рейтинга WTA. Первый сет закончился победой россиянки со счётом 6:4. Она проигрывала по ходу партии 0:3.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Кристина Букша.

Испанская и российская теннисистки впервые встречаются на турнирах уровня WTA.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.