Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Кристина Букша: россиянка в первом сете совершила камбэк, уступая 0:3

Мирра Андреева — Кристина Букша: россиянка в первом сете совершила камбэк, уступая 0:3
Комментарии

В эти минуты в рамках женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2025 проходит матч между шестой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и испанкой Кристиной Букшей, занимающей 98-ю строчку мирового рейтинга WTA. Первый сет закончился победой россиянки со счётом 6:4. Она проигрывала по ходу партии 0:3.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Кристина Букша
98
Испания
Кристина Букша
К. Букша

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Кристина Букша.

Испанская и российская теннисистки впервые встречаются на турнирах уровня WTA.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

Материалы по теме
Мирра — во втором круге «РГ»! А Медведев проиграл партию британцу. LIVE!
Live
Мирра — во втором круге «РГ»! А Медведев проиграл партию британцу. LIVE!
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2025 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2025 (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android