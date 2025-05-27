Петрова: Мирра Андреева может дойти до четвертьфинала «Ролан Гаррос», а там посмотрим

Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова считает, что шестая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева получила наиболее благоприятную жеребьёвку среди теннисисток из России.

«У Мирры Андреевой самая хорошая сетка из всех наших девушек. Конечно, не обойдётся без борьбы. Андреева в целом может дойти до четвертьфинальной стадии, а там уже посмотрим, кто будет у неё в соперниках», — приводит слова Петровой ТАСС.

В первом круге Мирра Андреева играет с испанской теннисисткой Кристиной Букшей. Во втором круге россиянка может встретиться с победительницей матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).