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Петрова: Мирра Андреева может дойти до четвертьфинала «Ролан Гаррос», а там посмотрим

Петрова: Мирра Андреева может дойти до четвертьфинала «Ролан Гаррос», а там посмотрим
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Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова считает, что шестая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева получила наиболее благоприятную жеребьёвку среди теннисисток из России.

«У Мирры Андреевой самая хорошая сетка из всех наших девушек. Конечно, не обойдётся без борьбы. Андреева в целом может дойти до четвертьфинальной стадии, а там уже посмотрим, кто будет у неё в соперниках», — приводит слова Петровой ТАСС.

В первом круге Мирра Андреева играет с испанской теннисисткой Кристиной Букшей. Во втором круге россиянка может встретиться с победительницей матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).

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