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Виктория Азаренко — Яниной Викмайер, результат матча 27 мая 2025 года, счет 2:0, первый круг «Ролан Гаррос»

Виктория Азаренко повесила две «баранки» сопернице из Бельгии на старте «Ролан Гаррос»
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», 54-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований она одержала уверенную победу над бельгийкой Яниной Викмайер (1140-й номер рейтинга), повесив ей «баранки» в двух сетах — 6:0, 6:0.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Янина Викмайер
1140
Бельгия
Янина Викмайер
Я. Викмайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Виктория Азаренко
75
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Встреча продолжалась 48 минут. Азаренко выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта.

Соперницей Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 станет победительница матча Варвара Грачёва (Франция) — Софья Кенин (США).

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