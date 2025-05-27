Виктория Азаренко повесила две «баранки» сопернице из Бельгии на старте «Ролан Гаррос»

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», 54-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований она одержала уверенную победу над бельгийкой Яниной Викмайер (1140-й номер рейтинга), повесив ей «баранки» в двух сетах — 6:0, 6:0.

Встреча продолжалась 48 минут. Азаренко выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта.

Соперницей Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 станет победительница матча Варвара Грачёва (Франция) — Софья Кенин (США).