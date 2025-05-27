Даниил Медведев — Кэмерон Норри: россиянин проиграл 1-й сет 1-го круга «Ролан Гаррос»

На «Ролан Гаррос» — 2025 проходит третий игровой день в мужском одиночном разряде. В эти минуты идёт матч 12-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева и британца Кэмерона Норри, занимающего 81-ю строчку мирового рейтинга ATP.
Первый сет поединка остался за британским теннисистом — 7:5. Россиянин подавал на сет при счёте 5:4 в свою пользу. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|
|5
Счёт личных встреч 4-0 в пользу Медведева. Он выигрывал у Норри на харде в Шанхае-2019 (6:3, 6:1), в Лос-Кабосе-2022 (7:5, 6:0) и в Майами-2024 (7:5, 6:1), а также совсем недавно, 9 мая этого года, победил его на грунте в Риме — 6:4, 6:2.
«Ролан Гаррос» проводится с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.
- 27 мая 2025
-
13:33
-
13:32
-
13:21
-
13:04
-
12:59
-
12:56
-
12:50
-
12:31
-
12:05
-
11:30
-
11:28
-
11:26
-
11:16
-
11:12
-
10:40
-
10:28
-
10:14
-
10:10
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
08:54
-
08:30
-
04:57
-
01:59
-
01:29
-
01:05
-
00:56
-
00:55
-
00:43
-
00:36