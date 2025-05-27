Мирра Андреева победила Букшу на старте «Ролан Гаррос», отдав первые три гейма в матче

Завершился матч первого круга женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2025 между шестой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и испанкой Кристиной Букшей, занимающей 98-ю строчку мирового рейтинга WTA. Игра закончилась победой россиянки в двух сетах — 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Россиянка выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла два брейк-пойнта из семи.

Отметим, что Андреева начала игру с трёх подряд проигранных геймов.

Соперницей Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Франции станет победительница матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).