Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Петрова: Даниил Медведев должен дойти до четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2025

Петрова: Даниил Медведев должен дойти до четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова высоко оценила перспективы 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» — 2025. Она считает, что он проводит лучший в карьере сезон на грунте.

«Кто может далеко пройти? Среди мужчин это Даня Медведев. Мне сейчас нравится, как он играет, в каком ментальном состоянии находится. Даня понимает, какие у него есть возможности, старается использовать свой ресурс по максимуму, показывает стабильный теннис. Возможно, это его лучший земляной (грунтовый) сезон, так что, думаю, он до четвертьфинала должен дойти, а может, и лучше», — приводит слова Петровой ТАСС.

Материалы по теме
Медведев: на харде я далёк от того Даниила, которым был. На грунте я лучше, чем был раньше
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android