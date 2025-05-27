Петрова: Даниил Медведев должен дойти до четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2025

Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова высоко оценила перспективы 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» — 2025. Она считает, что он проводит лучший в карьере сезон на грунте.

«Кто может далеко пройти? Среди мужчин это Даня Медведев. Мне сейчас нравится, как он играет, в каком ментальном состоянии находится. Даня понимает, какие у него есть возможности, старается использовать свой ресурс по максимуму, показывает стабильный теннис. Возможно, это его лучший земляной (грунтовый) сезон, так что, думаю, он до четвертьфинала должен дойти, а может, и лучше», — приводит слова Петровой ТАСС.