Азаренко стала самой возрастной теннисисткой, выигравшей матч со счётом 6:0, 6:0 на ТБШ

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», 75-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко установила рекордное достижение на мэйджорах. Сегодня, 27 мая, она одержала победу над бельгийкой Яниной Викмайер с разгромным счётом 6:0, 6:0 в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

35-летняя Азаренко стала самой возрастной теннисисткой, которой удалось выиграть матч в основной сетке турнира «Большого шлема» с двумя «баранками». Ранее рекордсменкой по этому показателю была американка Винус Уильямс (Уимблдон-2015).

Соперницей Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос» станет победительница матча Варвара Грачёва (Франция) — Софья Кенин (США).