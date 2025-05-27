Азаренко стала самой возрастной теннисисткой, выигравшей матч со счётом 6:0, 6:0 на ТБШ
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», 75-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко установила рекордное достижение на мэйджорах. Сегодня, 27 мая, она одержала победу над бельгийкой Яниной Викмайер с разгромным счётом 6:0, 6:0 в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
1140
Янина Викмайер
Я. Викмайер
Окончен
0 : 2
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|6
75
Виктория Азаренко
В. Азаренко
35-летняя Азаренко стала самой возрастной теннисисткой, которой удалось выиграть матч в основной сетке турнира «Большого шлема» с двумя «баранками». Ранее рекордсменкой по этому показателю была американка Винус Уильямс (Уимблдон-2015).
Соперницей Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос» станет победительница матча Варвара Грачёва (Франция) — Софья Кенин (США).
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