Оксана Селехметьева проиграла Вондроушовой в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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147-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос» – 2025, проиграв в матче первого раунда чемпионке Уимблдона-2023, 96-му номеру рейтинга WTA Маркете Вондроушовой из Чехии — 4:6, 4:6.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
147
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
0 : 2
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96
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Чешская теннисистка выполнила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Селехметьева ни разу не подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и выиграла 4 брейк-пойнта из 10.
Соперницей Вондроушовой во втором круге Открытого чемпионата Франции станет победительница матча Онс Жабер (Тунис) — Магдалена Френх (Польша).
Комментарии
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