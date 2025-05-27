Оксана Селехметьева проиграла Вондроушовой в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025

147-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос» – 2025, проиграв в матче первого раунда чемпионке Уимблдона-2023, 96-му номеру рейтинга WTA Маркете Вондроушовой из Чехии — 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Чешская теннисистка выполнила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Селехметьева ни разу не подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и выиграла 4 брейк-пойнта из 10.

Соперницей Вондроушовой во втором круге Открытого чемпионата Франции станет победительница матча Онс Жабер (Тунис) — Магдалена Френх (Польша).