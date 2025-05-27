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Мирра Андреева стала самой юной теннисисткой топ-10 в ХХI веке, выигравшей матч на «РГ»

Мирра Андреева стала самой юной теннисисткой топ-10 в ХХI веке, выигравшей матч на «РГ»
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Шестая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой из первой десятки рейтинга WTA в ХХI веке, выигравшей матч на «Ролан Гаррос». Сегодня, 27 мая, она в возрасте 18 лет и 26 дней в двух сетах обыграла испанку Кристину Букшу (6:4, 6:3) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Кристина Букша
98
Испания
Кристина Букша
К. Букша

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Россиянка выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла два брейк-пойнта из семи.

Соперницей Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Франции станет победительница матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025
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