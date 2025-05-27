Софья Кенин разгромила экс-россиянку Грачёву в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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30-я ракетка мира американская теннисистка Софья Кенин обыграла в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2025 экс-россиянку, ныне представляющую Францию, Варвару Грачёву (72-й номер мирового рейтинга). Игра закончилась победой американки в двух сетах — 6:3, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 13:10 МСК
72
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
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30
Софья Кенин
С. Кенин
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Американская теннисистка выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Грачёва три раза подала навылет, совершила столько же двойных ошибок и выиграла два брейк-пойнта из восьми.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Кенин сыграет с двукратной победительницей турниров «Большого шлема», 54-й ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси.
Комментарии
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