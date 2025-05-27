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Софья Кенин — Варвара Грачёва: результат матча 27 мая 2025 года, счет 2:0, первый круг «Ролан Гаррос»

Софья Кенин разгромила экс-россиянку Грачёву в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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30-я ракетка мира американская теннисистка Софья Кенин обыграла в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2025 экс-россиянку, ныне представляющую Францию, Варвару Грачёву (72-й номер мирового рейтинга). Игра закончилась победой американки в двух сетах — 6:3, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 13:10 МСК
Варвара Грачёва
72
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Софья Кенин
30
США
Софья Кенин
С. Кенин

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Американская теннисистка выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Грачёва три раза подала навылет, совершила столько же двойных ошибок и выиграла два брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Кенин сыграет с двукратной победительницей турниров «Большого шлема», 54-й ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси.

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