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«Как так 0:3, если я неплохо играю?» Мирра Андреева — о матче 1-го круга на «Ролан Гаррос»

«Как так 0:3, если я неплохо играю?» Мирра Андреева — о матче 1-го круга на «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высоко оценила уровень игры своей соперницы по матчу первого круга на «Ролан Гаррос» — 2025 испанки Кристины Букши (98-й номер рейтинга). В первом сете россиянка уступала 0:3, проиграв два гейма на своей подаче.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Кристина Букша
98
Испания
Кристина Букша
К. Букша

«Она играла потрясающе, особенно вначале. Я тоже, на мой взгляд, играла неплохо, но счёт был 0:3. Я думала: как так 0:3, если я неплохо играю?» — сказала Андреева в интервью на корте после матча.

Соперницей Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Франции станет победительница матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).

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