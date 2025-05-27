«Как так 0:3, если я неплохо играю?» Мирра Андреева — о матче 1-го круга на «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высоко оценила уровень игры своей соперницы по матчу первого круга на «Ролан Гаррос» — 2025 испанки Кристины Букши (98-й номер рейтинга). В первом сете россиянка уступала 0:3, проиграв два гейма на своей подаче.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
98
Кристина Букша
К. Букша
«Она играла потрясающе, особенно вначале. Я тоже, на мой взгляд, играла неплохо, но счёт был 0:3. Я думала: как так 0:3, если я неплохо играю?» — сказала Андреева в интервью на корте после матча.
Соперницей Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Франции станет победительница матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).
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