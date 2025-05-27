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Александр Шевченко — Душан Лайович, результат матча 27 мая 2025, счет 3:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Александр Шевченко вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
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103-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге он одержал победу над сербом Душаном Лайовичем (125-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4, 7:6 (7:4). Отметим, что Шевченко попал в основную сетку как лаки-лузер.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Александр Шевченко
103
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		4 6 4
             
Душан Лайович
125
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович

Матч продолжался 2 часа 16 минут. За это время Шевченко выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Лайовича три эйса, одна двойная ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Александр Шевченко сыграет с победителем матча Итан Куинн (США) — Григор Димитров (Болгария).

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025 (м)
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