Александр Шевченко вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
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103-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге он одержал победу над сербом Душаном Лайовичем (125-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4, 7:6 (7:4). Отметим, что Шевченко попал в основную сетку как лаки-лузер.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
103
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
3 : 0
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|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|
|4
|6 4
125
Душан Лайович
Д. Лайович
Матч продолжался 2 часа 16 минут. За это время Шевченко выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Лайовича три эйса, одна двойная ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Александр Шевченко сыграет с победителем матча Итан Куинн (США) — Григор Димитров (Болгария).
Комментарии
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