Александр Шевченко вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025

103-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге он одержал победу над сербом Душаном Лайовичем (125-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4, 7:6 (7:4). Отметим, что Шевченко попал в основную сетку как лаки-лузер.

Матч продолжался 2 часа 16 минут. За это время Шевченко выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Лайовича три эйса, одна двойная ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Александр Шевченко сыграет с победителем матча Итан Куинн (США) — Григор Димитров (Болгария).