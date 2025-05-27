Анна Блинкова и Маяр Шериф не смогли пробиться во второй круг парного турнира «РГ»-2025

Российская теннисистка Анна Блинкова и египтянка Маяр Шериф не смогли выйти во второй круг парного разряда Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом раунде они в трёх сетах проиграли дуэту Лулу Сун (Новая Зеландия)/Юань Юэ (Китай) — 2:6, 7:5, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Ни одна из четырёх теннисисток не смогла подать навылет. Блинкова и Шериф допустили шесть двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Их соперницы не совершили ни одной двойной ошибки и выиграли 8 брейк-пойнтов из 19.

Лулу Сун и Юань Юэ во втором круге парного турнира «Ролан Гаррос» — 2025 сыграют с победительницами матча Сара Эррани/Жасмин Паолини (обе — Италия) — Виктория Азаренко (Беларусь)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).