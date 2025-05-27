Анна Блинкова и Маяр Шериф не смогли пробиться во второй круг парного турнира «РГ»-2025
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Российская теннисистка Анна Блинкова и египтянка Маяр Шериф не смогли выйти во второй круг парного разряда Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом раунде они в трёх сетах проиграли дуэту Лулу Сун (Новая Зеландия)/Юань Юэ (Китай) — 2:6, 7:5, 3:6.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Анна Блинкова
Маяр Шериф Ахмед Шериф
А. Блинкова М. Шериф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|6
Лулу Сун
Юань Юэ
Л. Сун Ю. Юэ
Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Ни одна из четырёх теннисисток не смогла подать навылет. Блинкова и Шериф допустили шесть двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Их соперницы не совершили ни одной двойной ошибки и выиграли 8 брейк-пойнтов из 19.
Лулу Сун и Юань Юэ во втором круге парного турнира «Ролан Гаррос» — 2025 сыграют с победительницами матча Сара Эррани/Жасмин Паолини (обе — Италия) — Виктория Азаренко (Беларусь)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
Комментарии
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