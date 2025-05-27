Даниил Медведев — Кэмерон Норри: россиянин выиграл третий сет в 1-м круге «Ролан Гаррос»

На «Ролан Гаррос» — 2025 проходит третий игровой день в мужском одиночном разряде. В эти минуты идёт матч 12-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева и британца Кэмерона Норри, занимающего 81-ю строчку мирового рейтинга ATP.

Третий сет остался за Медведевым со счётом 6:4. Первые две партии выиграл Норри (7:5, 6:3). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч 4-0 в пользу Медведева. Он выигрывал у Норри на харде в Шанхае-2019 (6:3, 6:1), в Лос-Кабосе-2022 (7:5, 6:0) и в Майами-2024 (7:5, 6:1), а также совсем недавно, 9 мая этого года, победил его на грунте в Риме — 6:4, 6:2.

«Ролан Гаррос» проводится с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.