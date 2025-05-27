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Алекс де Минор — Ласло Джере, результат матча 27 мая 2025, счет 3:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Алекс де Минор вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025, где может сыграть с Бубликом
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Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира он обыграл сербского спортсмена Ласло Джере (59-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (8:6).

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 8
3 		4 6 6
             
Ласло Джере
59
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере

Матч продолжался 2 часа 38 минут. За это время де Минор выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Джере два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Алекс де Минор сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Джеймс Дакворт (Австралия).

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