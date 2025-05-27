Алекс де Минор вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025, где может сыграть с Бубликом
Поделиться
Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира он обыграл сербского спортсмена Ласло Джере (59-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (8:6).
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
9
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 8
|
|4
|6 6
59
Ласло Джере
Л. Джере
Матч продолжался 2 часа 38 минут. За это время де Минор выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Джере два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Алекс де Минор сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Джеймс Дакворт (Австралия).
Комментарии
- 27 мая 2025
-
15:20
-
15:19
-
15:04
-
14:58
-
14:46
-
14:40
-
14:33
-
14:28
-
14:27
-
14:24
-
14:18
-
14:04
-
13:55
-
13:33
-
13:32
-
13:21
-
13:04
-
12:59
-
12:56
-
12:50
-
12:31
-
12:05
-
11:30
-
11:28
-
11:26
-
11:16
-
11:12
-
10:40
-
10:28
-
10:14
-
10:10
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:40