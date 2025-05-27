Алекс де Минор вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025, где может сыграть с Бубликом

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира он обыграл сербского спортсмена Ласло Джере (59-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (8:6).

Матч продолжался 2 часа 38 минут. За это время де Минор выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Джере два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Алекс де Минор сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Джеймс Дакворт (Австралия).