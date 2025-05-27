Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева стала второй после Серены Уильямс по одному из показателей на «РГ»

Мирра Андреева стала второй после Серены Уильямс по одному из показателей на «РГ»
Комментарии

Шестая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой из первой десятки рейтинга WTA после американки Серены Уильямс, выигравшей матч на «Ролан Гаррос». Сегодня, 27 мая, она в возрасте 18 лет и 26 дней в двух сетах обыграла испанку Кристину Букшу (6:4, 6:3) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Кристина Букша
98
Испания
Кристина Букша
К. Букша

Серена Уильямс в 1999 году победила в матче основной сетки Открытого чемпионата Франции в возрасте 17 лет и 240 дней.

Соперницей Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 станет победительница встречи Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).

Материалы по теме
Мирра Андреева стала самой юной теннисисткой топ-10 в ХХI веке, выигравшей матч на «РГ»
Сетка «Ролан Гаррос» - 2025
Календарь «Ролан Гаррос» - 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android