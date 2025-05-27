Мирра Андреева стала второй после Серены Уильямс по одному из показателей на «РГ»

Шестая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой из первой десятки рейтинга WTA после американки Серены Уильямс, выигравшей матч на «Ролан Гаррос». Сегодня, 27 мая, она в возрасте 18 лет и 26 дней в двух сетах обыграла испанку Кристину Букшу (6:4, 6:3) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

Серена Уильямс в 1999 году победила в матче основной сетки Открытого чемпионата Франции в возрасте 17 лет и 240 дней.

Соперницей Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 станет победительница встречи Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).