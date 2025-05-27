Даниил Медведев брал медицинский тайм-аут в третьем сете матча с Норри на «Ролан Гаррос»

На «Ролан Гаррос» — 2025 проходит третий игровой день в мужском одиночном разряде. В эти минуты идёт матч 12-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева и британца Кэмерона Норри, занимающего 81-ю строчку мирового рейтинга ATP.

В третьем сете Медведев взял медицинский тайм-аут из-за проблем с пальцем правой руки. В это время россиянин проигрывал матч со счётом 5:7, 3:6, 2:1.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После оказания медицинской помощи он выиграл сет — 6:4, а за ним и следующий — 6:1. На момент выхода новости идёт пятая партия. Счёт 4:3 в пользу россиянина.

«Ролан Гаррос» проводится с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.