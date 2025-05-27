Даниил Медведев брал медицинский тайм-аут в третьем сете матча с Норри на «Ролан Гаррос»
Поделиться
На «Ролан Гаррос» — 2025 проходит третий игровой день в мужском одиночном разряде. В эти минуты идёт матч 12-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева и британца Кэмерона Норри, занимающего 81-ю строчку мирового рейтинга ATP.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|6
|5
|
|6
|4
|1
|7
81
Кэмерон Норри
К. Норри
В третьем сете Медведев взял медицинский тайм-аут из-за проблем с пальцем правой руки. В это время россиянин проигрывал матч со счётом 5:7, 3:6, 2:1.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
После оказания медицинской помощи он выиграл сет — 6:4, а за ним и следующий — 6:1. На момент выхода новости идёт пятая партия. Счёт 4:3 в пользу россиянина.
«Ролан Гаррос» проводится с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.
Комментарии
- 27 мая 2025
-
16:53
-
16:39
-
16:37
-
16:35
-
16:30
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:05
-
16:05
-
15:53
-
15:52
-
15:40
-
15:40
-
15:25
-
15:20
-
15:19
-
15:04
-
14:58
-
14:46
-
14:40
-
14:33
-
14:28
-
14:27
-
14:24
-
14:18
-
14:04
-
13:55
-
13:33
-
13:32
-
13:21
-
13:04
-
12:59
-
12:56
-
12:50