Азаренко уступает только Шараповой и Клейстерс по сухим победам на ТБШ с 2000 года
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54-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла на третье место по количеству побед в матчах турниров «Большого шлема» с 2000 года со счётом 6:0, 6:0. Сегодня, 27 мая, она повесила две «баранки» бельгийке Янине Викмайер в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2025.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
1140
Янина Викмайер
Я. Викмайер
Окончен
0 : 2
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75
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Топ-4 теннисистки по количеству побед со счётом 6:0, 6:0 на турнирах «Большого шлема» с 2000 года:
1. Мария Шарапова (Россия) — 6 побед.
1. Ким Клейстерс (Бельгия) — 6.
3. Виктория Азаренко (Беларусь) — 5.
4. Серена Уильямс (США) — 4.
Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Азаренко сыграет с 30-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин.
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