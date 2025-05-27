Азаренко уступает только Шараповой и Клейстерс по сухим победам на ТБШ с 2000 года

54-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла на третье место по количеству побед в матчах турниров «Большого шлема» с 2000 года со счётом 6:0, 6:0. Сегодня, 27 мая, она повесила две «баранки» бельгийке Янине Викмайер в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2025.

Топ-4 теннисистки по количеству побед со счётом 6:0, 6:0 на турнирах «Большого шлема» с 2000 года:

1. Мария Шарапова (Россия) — 6 побед.

1. Ким Клейстерс (Бельгия) — 6.

3. Виктория Азаренко (Беларусь) — 5.

4. Серена Уильямс (США) — 4.

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Азаренко сыграет с 30-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин.