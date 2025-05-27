Григор Димитров снялся по ходу матча первого круга на «Ролан Гаррос» — 2025, ведя в счёте
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17-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров не смог продолжить матч первого круга на «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира он играл с американцем Итаном Куинном (106-й номер рейтинга). Димитров вёл по сетам, но снялся после третьей партии из-за травмы бедра — 6:2, 6:3, 2:6 Rt.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 13:15 МСК
106
Итан Куинн
И. Куинн
Окончен
3 : 2
Rt
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|6
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17
Григор Димитров
Г. Димитров
Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Димитров выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Куинна семь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Итан Куинн сыграет с Александром Шевченко из Казахстана.
Комментарии
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