Григор Димитров снялся по ходу матча первого круга на «Ролан Гаррос» — 2025, ведя в счёте

17-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров не смог продолжить матч первого круга на «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира он играл с американцем Итаном Куинном (106-й номер рейтинга). Димитров вёл по сетам, но снялся после третьей партии из-за травмы бедра — 6:2, 6:3, 2:6 Rt.

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Димитров выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Куинна семь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Итан Куинн сыграет с Александром Шевченко из Казахстана.