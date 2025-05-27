Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Итан Куинн — Григор Димитров, результат матча 27 мая 2025, счет 1:2, 1-й круг Ролан Гаррос

Григор Димитров снялся по ходу матча первого круга на «Ролан Гаррос» — 2025, ведя в счёте
Комментарии

17-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров не смог продолжить матч первого круга на «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира он играл с американцем Итаном Куинном (106-й номер рейтинга). Димитров вёл по сетам, но снялся после третьей партии из-за травмы бедра — 6:2, 6:3, 2:6 Rt.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 13:15 МСК
Итан Куинн
106
США
Итан Куинн
И. Куинн
Окончен
3 : 2
Rt
1 2 3 4 5
             
2 		3 6
6 		6 2
             
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Димитров выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Куинна семь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Итан Куинн сыграет с Александром Шевченко из Казахстана.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025 (м)
Сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (м)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android