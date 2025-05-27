Роман Сафиуллин и Андреас Мис не смогли выйти во второй круг «Ролан Гаррос» в паре

Российский теннисист Роман Сафиуллин и немец Андреас Мис завершили выступление на «Ролан Гаррос» — 2025 в парном разряде. В первом круге они потерпели поражение от британского дуэта Джо Солсбери/Нил Скупски со счётом 2:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Сафиуллин и Мис не выполнили подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету их британских соперников один эйс, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Солсбери и Скупски сыграют с парой Гидо Андреосси (Аргентина)/Тео Аррибаже (Франция).