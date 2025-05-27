Роман Сафиуллин и Андреас Мис не смогли выйти во второй круг «Ролан Гаррос» в паре
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Российский теннисист Роман Сафиуллин и немец Андреас Мис завершили выступление на «Ролан Гаррос» — 2025 в парном разряде. В первом круге они потерпели поражение от британского дуэта Джо Солсбери/Нил Скупски со счётом 2:6, 4:6.
Ролан Гаррос — парный разряд (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 13:55 МСК
Джо Солсбери
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски
Окончен
2 : 0
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|2
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|6
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|4
Андреас Мис
Роман Сафиуллин
А. Мис Р. Сафиуллин
Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Сафиуллин и Мис не выполнили подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету их британских соперников один эйс, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
Во втором круге Солсбери и Скупски сыграют с парой Гидо Андреосси (Аргентина)/Тео Аррибаже (Франция).
Комментарии
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