Александр Бублик уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге он одержал уверенную победу над австралийцем Джеймсом Даквортом (92-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Бублик выполнил 16 подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Дакворта два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Александр Бублик сыграет с девятой ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.