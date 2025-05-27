Александр Бублик уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
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62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге он одержал уверенную победу над австралийцем Джеймсом Даквортом (92-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4, 6:3.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 13:50 МСК
62
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
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92
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Бублик выполнил 16 подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Дакворта два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Александр Бублик сыграет с девятой ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.
Комментарии
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