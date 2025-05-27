Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик — Джеймс Дакворт, результат матча 27 мая 2025, счет 3:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Александр Бублик уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге он одержал уверенную победу над австралийцем Джеймсом Даквортом (92-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4, 6:3.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 13:50 МСК
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
2 		4 4
             
Джеймс Дакворт
92
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Бублик выполнил 16 подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Дакворта два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Александр Бублик сыграет с девятой ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025 (м)
Сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (м)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android