Кори Гауфф разгромила теннисистку из Австралии на старте «Ролан Гаррос» — 2025
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. В матче 1/64 финала она одержала уверенную победу над представительницей Австралии Оливией Гадеки, занимающей 91-ю строчку рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 14:40 МСК
91
Оливия Гадеки
О. Гадеки
Окончен
0 : 2
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2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Обе соперницы ни разу не подали навылет. Американская теннисистка допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Её соперница совершила шесть двойных ошибок и выиграла два брейк-пойнта из шести.
Соперницей Гауфф во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 станет победительница матча Хлоэ Паке (Франция) — Тереза Валентова (Чехия).
Комментарии
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