Кори Гауфф разгромила теннисистку из Австралии на старте «Ролан Гаррос» — 2025

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. В матче 1/64 финала она одержала уверенную победу над представительницей Австралии Оливией Гадеки, занимающей 91-ю строчку рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Обе соперницы ни разу не подали навылет. Американская теннисистка допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Её соперница совершила шесть двойных ошибок и выиграла два брейк-пойнта из шести.

Соперницей Гауфф во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 станет победительница матча Хлоэ Паке (Франция) — Тереза Валентова (Чехия).