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Александр Зверев — Лёнер Тьен, результат матча 27 мая 2025, счет 3:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Александр Зверев в трёх сетах обыграл Тьена и вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге он одержал уверенную победу над американцем Лёнером Тьеном (67-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 13:55 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 4
             
Лёнер Тьен
67
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Зверев выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Тьена два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Александр Зверев сыграет с победителем матча Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Франческо Пассаро (Италия).

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