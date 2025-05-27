Александр Зверев в трёх сетах обыграл Тьена и вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге он одержал уверенную победу над американцем Лёнером Тьеном (67-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Зверев выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Тьена два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Александр Зверев сыграет с победителем матча Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Франческо Пассаро (Италия).