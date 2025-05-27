Александр Зверев в трёх сетах обыграл Тьена и вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге он одержал уверенную победу над американцем Лёнером Тьеном (67-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3, 6:4.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 13:55 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|4
67
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Зверев выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Тьена два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Александр Зверев сыграет с победителем матча Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Франческо Пассаро (Италия).
Комментарии
- 27 мая 2025
-
16:53
-
16:39
-
16:37
-
16:35
-
16:30
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:05
-
16:05
-
15:53
-
15:52
-
15:40
-
15:40
-
15:25
-
15:20
-
15:19
-
15:04
-
14:58
-
14:46
-
14:40
-
14:33
-
14:28
-
14:27
-
14:24
-
14:18
-
14:04
-
13:55
-
13:33
-
13:32
-
13:21
-
13:04
-
12:59
-
12:56
-
12:50