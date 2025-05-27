Элина Аванесян потерпела разгромное поражение от 113-й ракетки мира на старте «РГ» — 2025

Бывшая российская теннисистка, ныне представляющая Армению, Элина Аванесян (40-й номер рейтинга WTA) не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. В стартовом матче она проиграла украинке Ангелине Калининой, занимающей 113-ю строчку рейтинга WTA. Встреча закончилась разгромной победой представительницы Украины — 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут.Украинская теннисистка выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Аванесян ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и выиграла два брейк-пойнта из восьми.

Соперницей Калининой во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 станет победительница матча Луа Буассон (Франция) — Элисе Мертенс (Бельгия).