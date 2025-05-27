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Даниил Медведев — Кэмерон Норри, результат матча 27 мая 2025, счет 2:3, 1-й круг Ролан Гаррос

Даниил Медведев проиграл Норри в первом круге «Ролан Гаррос», не подав на матч
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11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти во второй круг на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге он уступил британцу Кэмерону Норри (81-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. Медведев не подал на матч при счёте 5:4 в пятом сете.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 6 5
7 		6 4 1 7
             
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Матч продолжался 3 часа 52 минуты. За это время Медведев выполнил 16 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Норри один эйс, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Кэмерон Норри встретится с аргентинцем Федерико-Агустином Гомесом.

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