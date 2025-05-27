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Даниил Медведев проиграл 12-й пятисетовик в карьере, третий — на «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев проиграл 12-й пятисетовик в карьере, третий — на «Ролан Гаррос»
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл 12-й пятисетовый матч в карьере. Сегодня, 27 мая, он потерпел поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 от британца Кэмерона Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 6 5
7 		6 4 1 7
             
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Отметим, что Медведев не подал на матч при счёте 5:4 в пятом сете. Матчболов у россиянина не было.

За свою карьеру Медведев всего провёл 21 пятисетовик. Только на Australian Open он имеет положительную статистку — шесть побед, четыре поражения. На Уимблдоне — 3-4, на US Open — 0-1. Поражение от Норри стало третьим в трёх проведённых пятисетовых матчах Даниила в Париже (Франция).

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