Кафельников раскритиковал Медведева после вылета в первом круге «Ролан Гаррос»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о поражении 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Медведев проиграл британцу Кэмерону Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.
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«Чего удивляться поражению Медведева? Как тренируется, такие и результаты. Тут ничему удивляться не надо. Я так это вижу. Почему у меня должно быть ощущение, что с Даниилом что-то не то в последний год? Это не ощущение, а явь. Это то, что происходит.
Какие тут должны быть ощущения? Не думаю, что происходящее — несчастное стечение обстоятельств. Это закономерность. Пока не будет радикальных изменений, а я так понимаю, Медведев не хочет радикальных изменений, ничего не поменяется. Будет так, как есть — может, ещё хуже», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 мая 2025
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