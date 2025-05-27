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Кафельников раскритиковал Медведева после вылета в первом круге «Ролан Гаррос»

Кафельников раскритиковал Медведева после вылета в первом круге «Ролан Гаррос»
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о поражении 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Медведев проиграл британцу Кэмерону Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 6 5
7 		6 4 1 7
             
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

«Чего удивляться поражению Медведева? Как тренируется, такие и результаты. Тут ничему удивляться не надо. Я так это вижу. Почему у меня должно быть ощущение, что с Даниилом что-то не то в последний год? Это не ощущение, а явь. Это то, что происходит.

Какие тут должны быть ощущения? Не думаю, что происходящее — несчастное стечение обстоятельств. Это закономерность. Пока не будет радикальных изменений, а я так понимаю, Медведев не хочет радикальных изменений, ничего не поменяется. Будет так, как есть — может, ещё хуже», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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