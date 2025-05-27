Даниил Медведев в шестой раз за девять лет проиграл на «Ролан Гаррос» в первом круге
Поделиться
Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение на старте Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде в шестой раз за девять лет. Сегодня, 27 мая, он потерпел поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 от британца Кэмерона Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|6
|5
|
|6
|4
|1
|7
81
Кэмерон Норри
К. Норри
Медведев участвует в основной сетке «Ролан Гаррос» с 2017 года. За это время он проходил стартовый круг в Париже (Франция) лишь три раза.
Лучшим выступлением Даниила на «Ролан Гаррос» является четвертьфинал, в который он вышел в 2021 году. В 2022-м и 2024-м Медведев добирался до четвёртого круга.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 мая 2025
-
16:53
-
16:39
-
16:37
-
16:35
-
16:30
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:05
-
16:05
-
15:53
-
15:52
-
15:40
-
15:40
-
15:25
-
15:20
-
15:19
-
15:04
-
14:58
-
14:46
-
14:40
-
14:33
-
14:28
-
14:27
-
14:24
-
14:18
-
14:04
-
13:55
-
13:33
-
13:32
-
13:21
-
13:04
-
12:59
-
12:56
-
12:50