Даниил Медведев в шестой раз за девять лет проиграл на «Ролан Гаррос» в первом круге

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение на старте Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде в шестой раз за девять лет. Сегодня, 27 мая, он потерпел поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 от британца Кэмерона Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

Медведев участвует в основной сетке «Ролан Гаррос» с 2017 года. За это время он проходил стартовый круг в Париже (Франция) лишь три раза.

Лучшим выступлением Даниила на «Ролан Гаррос» является четвертьфинал, в который он вышел в 2021 году. В 2022-м и 2024-м Медведев добирался до четвёртого круга.