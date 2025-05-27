Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев в шестой раз за девять лет проиграл на «Ролан Гаррос» в первом круге

Даниил Медведев в шестой раз за девять лет проиграл на «Ролан Гаррос» в первом круге
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение на старте Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде в шестой раз за девять лет. Сегодня, 27 мая, он потерпел поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 от британца Кэмерона Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 6 5
7 		6 4 1 7
             
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Медведев участвует в основной сетке «Ролан Гаррос» с 2017 года. За это время он проходил стартовый круг в Париже (Франция) лишь три раза.

Лучшим выступлением Даниила на «Ролан Гаррос» является четвертьфинал, в который он вышел в 2021 году. В 2022-м и 2024-м Медведев добирался до четвёртого круга.

Материалы по теме
Даниил Медведев проиграл 12-й пятисетовик в карьере, третий — на «Ролан Гаррос»
Даниил Медведев проиграл 12-й пятисетовик в карьере, третий — на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android