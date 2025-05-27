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«Я заслуживаю грамоту». Норри — о победе над Медведевым в первом круге «Ролан Гаррос»

«Я заслуживаю грамоту». Норри — о победе над Медведевым в первом круге «Ролан Гаррос»
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Британский теннисист Кэмерон Норри ответил, о чём он думал во время матчбола на подаче россиянина Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Игра закончилась победой британца в пяти сетах — 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 6 5
7 		6 4 1 7
             
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

«Если честно, особо ничего. Сумасшедший матч. Даниила тяжело обойти. Думаю, я заслуживаю грамоту за то, что победил его. Он обыгрывал меня последние пять раз», — сказал Норри в интервью на корте.

Отметим, что Медведев не подал на матч при счёте 5:4 в пятом сете. Матчболов у россиянина не было.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Кэмерон Норри встретится с аргентинцем Федерико-Агустином Гомесом.

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