«Я заслуживаю грамоту». Норри — о победе над Медведевым в первом круге «Ролан Гаррос»
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Британский теннисист Кэмерон Норри ответил, о чём он думал во время матчбола на подаче россиянина Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Игра закончилась победой британца в пяти сетах — 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|3
|6
|6
|5
|
|6
|4
|1
|7
81
Кэмерон Норри
К. Норри
«Если честно, особо ничего. Сумасшедший матч. Даниила тяжело обойти. Думаю, я заслуживаю грамоту за то, что победил его. Он обыгрывал меня последние пять раз», — сказал Норри в интервью на корте.
Отметим, что Медведев не подал на матч при счёте 5:4 в пятом сете. Матчболов у россиянина не было.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Кэмерон Норри встретится с аргентинцем Федерико-Агустином Гомесом.
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